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Aktüel Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Aktüel

Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Pazarcı esnafı arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 pazarcı ile alışveriş yapan bir kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:14:13 -
Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'da pazarcı esnafı arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 pazarcı esnafı ile alışveriş yapan bir kadın yaralandı.

Yaralılar, pazar yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere 9 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü.

Pazar yerinin bir bölümü, polis ekiplerince alışverişe kapatıldı.

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