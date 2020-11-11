Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcı esnafı arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 pazarcı ile alışveriş yapan bir kadın yaralandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da pazarcı esnafı arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 pazarcı esnafı ile alışveriş yapan bir kadın yaralandı.
Yaralılar, pazar yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere 9 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü.
Pazar yerinin bir bölümü, polis ekiplerince alışverişe kapatıldı.