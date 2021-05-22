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Yaşam Pazar yerleri açık mı? Hafta sonu pazar yerleri kuruluyor mu?
Yaşam

Pazar yerleri açık mı? Hafta sonu pazar yerleri kuruluyor mu?

Hafta sonu pazar yerleri kurulacak mı, açık mı? Vatandaşların taze meyve, sebze gibi gıda ihtiyaçlarını karşıladığı pazar yerlerinin salgın sebebiyle kurulduğu günler değişti. Pazar yerleri açık mı? Hafta sonu pazar yerleri kuruluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-22 17:51:00 -
Pazar yerleri açık mı? Hafta sonu pazar yerleri kuruluyor mu?

Tam kapanma sürecinin ardından girdiğimiz kademeli normalleşme döneminde vatandaşlar semt pazarlarının akıbetini merak ediyor. Bu konuyu; hafta sonu pazar yerleri açık mı, pazarlar kurulacak mı sorularıyla araştıran birçok vatandaş bu hafta pazar saatleri ve günleri hakkında bilgi arıyor.  Hafta sonu pazar yerleri açık mı, pazarlar kurulacak mı? Semt pazarları hafta sonu kurulacak mı? Bu hafta pazar saatleri ve günleri

Hafta sonu pazar yerleri kuruluyor mu?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı kademeli normalleşme sürecine ait genelgede semt pazarları hakkında da önemli detaylar yer alıyor. Hatırlayacağınız gibi, tam kapanmada semt pazarları bir süreliğine kapatılmış, kapanmanın son haftası ise pazarcıların önceden temin ettiği sebze ve meyvelerin bozulmaması için belli şartlar dahilinde açılmıştı.

Vatandaşlar, tam kapanmanın bitmesinin ardından kademeli normalleşme sürecinde pazarlar kurulacak mı, açık mı merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre semt pazarları hafta içi belli günlerde kurulacak. Yani hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün pazar kurulmayacak.

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar gününe denk gelen semt pazarları hafta içi günlerinde açık olacak.

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