Pazar kahvaltısı tarifi! Kahvaltılık sosisli milföy Pazar kahvaltısı tüm aile için son derece kıymetlidir. Bu özel güne şahane bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kahvaltılık sosisli milföy tarifi…

Pazar kahvaltısı tüm aile için son derece kıymetlidir. Bu özel güne şahane bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kahvaltılık sosisli milföy tarifi… Kahvaltılık sosisli milföy Malzemeler: 20 adet sosis

10 adet milföy

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı Domatesli sos için; 6 adet domates

3 adet sivri biber

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı sirke

Birkaç damla limon Dondurucudan çıkardığınız milföy hamurlarını yaklaşık 10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Milföy hamurunu elinizle genişletin ve ortadan ikiye kesin. Bu yöntemle 20 parça milföy hazırlayın. Hamurun ortasına bir adet küçük boy sosis ve bir miktar kaşar rendesi ekleyin. Sosisi kundak gibi sarın. Tüm milföyleri tepsiye dizin ve yumurta sarısı sürün. 180 derecelik fırında milföyleri 20-25 dakika pişirin. Sosis pişerken bu arada domates sosu hazırlayabilirsiniz. Domatesleri, biberleri doğrayın. Tüm malzemeleri az yağda eklediğiniz sos tavasında güzelce pişirin. Afiyet olsun.

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