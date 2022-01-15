Pazar hangi maçlar var? 15 Ocak 2022 Pazar kimin maç var?
Pazar günü maçlarının programı | Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 16 Ocak Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 16 Ocak Pazar günün maçları neler?
Futbolseverler 16 Ocak tarihinde hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Süper Lig, 1.Lig, TFF 2.Lig haftanın maçları…
Pazar hangi maçlar var? 15 Ocak 2022 Pazar kimin maç var?
Süper Lig 21.hafta
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
1.Lig 20.hafta
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor
13.30 Tuzlaspor-Altınordu
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
13.00 Akhisarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor
13.00 Isparta 32-Bucaspor 1928
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor
13.00 Eskişehirspor-Teco Karacabey Belediyespor
13.00 Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor
13.00 Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor
13.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor
13.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler
Kırmızı Grup:
13.00 Serik Belediyespor-Kahramanmaraşspor
13.00 Sakaryaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare
13.00 Ergene Velimeşespor-Sarıyer
13.00 Diyarbekirspor-Çorum FK
13.00 Afjet Afyonspor-Bodrumspor
13.00 Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor
13.00 Niğde Anadolu-Somaspor
13.00 İnegölspor-Ankaraspor
TFF 3. Lig
1. Grup:
13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Nevşehir Belediyespor
13.00 Artvin Hopaspor-Kahta 02
13.00 Osmaniyespor-Sancaktepe FK
13.00 Karaman Belediyespor-Çatalcaspor
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Formül Erbaaspor
2. Grup:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bitexen Düzcespor
13.00 Çarşambaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor
13.00 Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 52 Orduspor-Kuşadasıspor
13.00 İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor
13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Hacette
3. Grup:
13.00 Ceyhanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kardemir Karabükspor
13.00 Çankaya FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967
13.00 Modafen-Mardin 1969
13.00 Ağrı 1970-İçel İdmanyurdu
13.00 Karşıyaka-Esenler Erokspor
13.00 Fethiyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
13.00 Belediye Derincespor-Criptoswaps Edirnespor