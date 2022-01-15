  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pazar hangi maçlar var? 15 Ocak 2022 Pazar kimin maç var?
Spor

Pazar hangi maçlar var? 15 Ocak 2022 Pazar kimin maç var?

Pazar günü maçlarının programı | Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 16 Ocak Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 16 Ocak Pazar günün maçları neler?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 14:15:00 -
Pazar hangi maçlar var? 15 Ocak 2022 Pazar kimin maç var?

Futbolseverler 16 Ocak tarihinde hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Süper Lig, 1.Lig, TFF 2.Lig haftanın maçları…

Pazar hangi maçlar var? 15 Ocak 2022 Pazar kimin maç var?

Süper Lig 21.hafta

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

1.Lig 20.hafta

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor

13.30 Tuzlaspor-Altınordu

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

13.00 Akhisarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor

13.00 Isparta 32-Bucaspor 1928

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor

13.00 Eskişehirspor-Teco Karacabey Belediyespor

13.00 Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor

13.00 Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor

13.00 Kırşehir Belediyespor-Pazarspor

13.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler

Kırmızı Grup:

13.00 Serik Belediyespor-Kahramanmaraşspor

13.00 Sakaryaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare

13.00 Ergene Velimeşespor-Sarıyer

13.00 Diyarbekirspor-Çorum FK

13.00 Afjet Afyonspor-Bodrumspor

13.00 Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor

13.00 Niğde Anadolu-Somaspor

13.00 İnegölspor-Ankaraspor

TFF 3. Lig

1. Grup:

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Nevşehir Belediyespor

13.00 Artvin Hopaspor-Kahta 02

13.00 Osmaniyespor-Sancaktepe FK

13.00 Karaman Belediyespor-Çatalcaspor

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Formül Erbaaspor

2. Grup:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bitexen Düzcespor

13.00 Çarşambaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor

13.00 Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 52 Orduspor-Kuşadasıspor

13.00 İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Hacette

3. Grup:

13.00 Ceyhanspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kardemir Karabükspor

13.00 Çankaya FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Orduspor 1967

13.00 Modafen-Mardin 1969

13.00 Ağrı 1970-İçel İdmanyurdu

13.00 Karşıyaka-Esenler Erokspor

13.00 Fethiyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

13.00 Belediye Derincespor-Criptoswaps Edirnespor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay