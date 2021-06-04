Pazar gününe dikkat! 1 belde ve 764 köyde sokağa çıkmak serbest olacak

Türkiye genelinde bir belde ile 764 köy ve mahallede bu pazar günü muhtarlık seçimi yapılacak. Seçim nedeniyle seçimin yapılacağı yerlerde hafta sonu pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Güney beldesinde de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi yapılacak.

İstanbul'da 14 mahallede muhtarlık seçimi var

Seçim heyecanı yaşanan mahalleler; Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi ,Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.

7 yıl aradan sonra belediye başkanı seçecekler

2012 yılında çıkarılan yasa kapsamında köy olan Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, hukuk mücadelesini kazanarak tekrar belde olmaya hak kazandı. Güney’in belde statüsüne kavuşmasının ardından 7 yıl sonra tekrar belediye başkanı seçimi yapılacak. Beldede bin 830 seçmen 6 Haziran'da oy kullanacak. 8 adayın yarıştığı seçimde ipin kimin göğüsleyeceği merak konusu oldu.