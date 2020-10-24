Pazar günü nüfus müdürlükleri açık
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2020-KPSS Önlisans) katılacaklar vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağını bildirdi.
Müdürlüğün açıklamasında “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ‘Sınava Giriş Belgesi’ ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmesi gerekmektedir” denildi.