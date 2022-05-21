Pazar günü için plan yapacak olanlar hangi illerde havaların nasıl olacağını, yağış olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak?

Pazar günü hava nasıl olacak? Hava durumu 22 Mayıs Pazar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Aydın, Uşak ve Denizli çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Tekirdağ, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 14°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, İç Ege'nin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın, Uşak ve Denizli çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 20°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 8°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 14°C, 30°C

Az bulutlu

SİNOP 14°C, 22°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 23°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORDU 12°C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN 14°C, 23°C

Az bulutlu

TRABZON 14°C, 23°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 3°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 11°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 6°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 15°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu