Pazar günü hava nasıl olacak? Hava durumu 22 Mayıs Pazar:
22 Mayıs Pazar günü için plan yapmak isteyenler havaların nasıl olacağını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu:
Pazar günü için plan yapacak olanlar hangi illerde havaların nasıl olacağını, yağış olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak?
Pazar günü hava nasıl olacak? Hava durumu 22 Mayıs Pazar:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Aydın, Uşak ve Denizli çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Tekirdağ, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Giresun’un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 14°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, İç Ege'nin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın, Uşak ve Denizli çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zamanla fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 18°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 20°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 11°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 8°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 14°C, 30°C
Az bulutlu
SİNOP 14°C, 22°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 23°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORDU 12°C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Az bulutlu
TRABZON 14°C, 23°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS 3°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 11°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN 6°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu