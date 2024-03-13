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Medya Paylaştığı mesajla doğruladı! Mübariz Mansimov'dan 'Ekol TV' pozu
Medya

Paylaştığı mesajla doğruladı! Mübariz Mansimov'dan 'Ekol TV' pozu

Yeniakit Publisher
2024-03-13 21:26:00 -
Paylaştığı mesajla doğruladı! Mübariz Mansimov'dan 'Ekol TV' pozu

Azeri iş adamı Mübariz Mansimov, Ekol TV'yi satın aldığı iddialarını paylaştığı fotoğraf karesiyle doğruladı.

Gurbanoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "EKOL TV'yi çok yakında izleyicileriyle buluşturmak amacıyla çalışmalarımız sürmektedir" dedi.

Mesajını Ekol TV logosunun bulunduğu TV ekranı önünde çektiği fotoğraf karesiyle paylaşan Gurbanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında şahsımın EKOLTV ismi ile bilinen televizyon kanalının sahibi olan şirketin hisselerini satın aldığıma dair haberler çıkmıştır.

Geçmişte radyoculuk alanında PAL Radyoları ile yaşadığımız tecrübeyi bu sefer televizyon dünyasına aktarmak amacı ile uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaların sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Palmali Holding Anonim Şirketi bünyesindeki medya şirketim ile EKOL TV isimli televizyon kanalının sahibi olan şirketin yetkilileri arasında şirketin çoğunluk hisselerinin Palmali Holding bünyesinde kurulu medya şirketine devri konusunda görüşmeler son aşamaya gelmiştir.

Palmali Holding Anonim Şirketi olarak Türkiye’de televizyon haberciliğine ve yayın hayatına yepyeni bir soluk ve heyecan getirmeyi hedefliyoruz ve bu amaçla EKOL TV‘yi çok yakında izleyicileriyle buluşturmak amacıyla çalışmalarımız sürmektedir.
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Televizyon haberciliğine yeni bir soluk getirecek olan EKOL TV‘yi Türkiye’nin haber kanalı yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimizi ve gelişmelerden sizleri ayrıca bilgilendireceğimizi belirtir saygılarımı sunarım.”

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