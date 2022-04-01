Paylaşımı şaşkına çevirdi! Bu Akşener kendisini ne sanıyor?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, polislerin çalıştığı 12/24 çalışma sisteminin personelin moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü ifade edildi.

12/24 sisteminden kademeli olarak hızlı bir şekilde vazgeçilmesi gerektiği vurgulanan yazıda, “Personelin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla, çalışma saatleri yönüyle, İl Emniyet Müdürlüklerindeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi, diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz ilgide kayıtlı Bakanlık Genelgesi ile talimatlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Meral akşener AK Parti'nin icraatına da kondu

İçişleri Bakanlığı'nın bu uygulamasından nemalanmaya çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise boş durmadı. AK Parti hükümeti tarafından yapılan uygulamaya konmaya çalışan Akşener, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mesai saatlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi içeren genelgeye paylaşan Akşener, sanki bu düzenlemeyi kendisi yaptırmış gibi "Ha şöyle, yola gelin" diye yazdı. Öte yandan paylaşımına "3600 ek gösterge için de benzer adımlarınızı bekliyorum." notunu düşen Akşener, 3600 ek göstergenin çıkarıldığında onun da üzerine konacağının sinyalini verdi.