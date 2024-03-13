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Sosyal Medya Paylaşım rekoru kıran gönderme! Sosyal medyada gündem Ekrem'in para sayma adamları
Sosyal Medya

Paylaşım rekoru kıran gönderme! Sosyal medyada gündem Ekrem'in para sayma adamları

Yeniakit Publisher
2024-03-13 13:39:00 -

CHP'li İBB yönetiminin para sayma görüntüleri gündemdeki yerini koruyor. Konu yargıya taşınırken yazar Zeki Bahçe'den sosyal medyayı sallayan bir paylaşım geldi.

Kamuoyunun gündeminde CHP'li İBB yönetiminin para sayma görüntüleri var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler, soruşturma konusu oldu.

Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor.

Konu yargıya taşınırken görüntülerin ti-ye alınması da sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Yazar Zeki Bahçe, CHP'deki para sayma görüntülerini Hayat Bilgisi dizisinden bir kesit paylaşarak alaya aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayat Bilgisi dizisinde para saymasıyla meşhur Amil Bey karakterinin o anlarını paylaşan Zeki Bahçe, "Ekrem bu kim tanıyor musun? Fatih Keleş sen tanıyor musun bunu?" sorusunu sordu.

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