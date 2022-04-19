Payitaht’ın Tahsin Paşa’sından linç tayfasına tokat gibi cevap! Erdoğan düşmanları çılgına dönecek

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında Barbaroslar dizisindeki Derviş karakteriyle tanınan Bahadır Yenişehirlioğlu, geçtiğimiz gün Başkan Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'ındaki iftar yemeğine katıldı. Sosyal medyada linç tayfasının başlattığı hakaret dolu yorumlara ise daha önce çektiği bir video ile cevap verdi. Usta sanatçının paylaşımı viral oldu.

60 yaşındaki Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisine "Yalaka ve bu kim diyenlere" sosyal medyadan yanıt verdi. İlk olarak Sevda Kuşun Kanadındadır dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Yenişehirlioğlu, avukat ve yazarlık kariyerinden sonra bir yeteneğini daha ortaya çıkardı.

Sergilediği başarılı performansı ardından hafızalara kazınan Tahsin Paşa karakterini oynadı. Milyonların Tahsin Paşa'sı olan Yenişehirlioğlu geçtiğimiz gün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeği davetine katıldı.

O anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Hünkarım notunu yazmıştı. Ancak sosyal medyadan ağza alınmayacak hakaretlere maruz kaldı. Yenişehirlioğlu ise linç tayfasına kendi erkanına uygun bir şekilde cevap verdi. Usta sanatçının paylaşımına beğeni yağdı. Sözlerindeki manalar ise hayranları tarafından taktir edildi.