Payitaht Abdülhamid'de ortalık karışıyor! O isim saraydan resmen ayrılıyor

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen TRT1 dizisi Payitaht Abdülhamid, 5. sezonunda 133.bölümle geliyor… Bülent İnal’ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümünde dikkat çeken gelişmeler olacak. Gizli evrak bulunacak mı? Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde yine çok konuşulan sahneler yer alacak.

Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümünde neler olacak? İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar: Abdülhamid, Ahmet Nuri vasıtasıyla başka ihanet eden paşa olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Ahmet Nuri Hechler’de gizli olan, masonlara büyük darbe vuracak evrakın peşindedir.

Gizli deftere ulaşan Eşref Aziz, hem geçmişe dair hesaplaşmasını sonlandırmak, hem de oğlu Ali Osman’ı kurtarmak için Tatavlalı’nın izini sürer. Naime, Saliha Sultan’ın sarayda kalacağını öğrenince annesinin ağzından babasına mektup yazar. Abdülhamid böylece annesini affedip geri çağıracak, Saliha Sultan da saraydan ayrılmak zorunda kalacaktır.

Fatma kardeşi Aliye’den iyice kuşkulanır. Saliha Emsal’in verdiği taktiklerle hünkarın gönlüne girmeye çalışırken, Abdülhamid’in önüne Bidar Sultan’ın mektubu gelir. Naime bu kez amacına ulaşacağından emindir.