Payitaht Abdülhamid dizisinde yolun sonu göründü! "Tahsin Paşam..."

TRT1 ekranlarında yayınlanan cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz kırk ikinci bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Selim Paşa’nın mason olmadığını öğrenen Abdülhamid, mason paşayı ortaya çıkarmak için yeni bir plan yapar. Abdülhamid ile yüzleşen Selim, Sultan ile beraber hareket eder. Necip Paşa’nın ismini duyan Cassel ise şüphelenip meselelerin peşine düşer.

Saliha, nihayet Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak delili bulur. Aliye, Stefano ile kavuşacağını düşünürken Fatma’nın tuzağına düşer. Fatma kardeşini korumaya çalışırken aşkını kaybetme noktasına gelir.