  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Payitaht Abdülhamid dizisinde yolun sonu göründü! "Tahsin Paşam..."
Medya

Payitaht Abdülhamid dizisinde yolun sonu göründü! "Tahsin Paşam..."

TRT1 ekranında buluşmaya devam eden Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ortaya çıktı. Bu sezon final yapması beklenen dizide sona doğru gidiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 11:07:00 - 2021-03-10 11:14:06

TRT1 ekranlarında yayınlanan cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yüz kırk ikinci bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?

Selim Paşa’nın mason olmadığını öğrenen Abdülhamid, mason paşayı ortaya çıkarmak için yeni bir plan yapar. Abdülhamid ile yüzleşen Selim, Sultan ile beraber hareket eder. Necip Paşa’nın ismini duyan Cassel ise şüphelenip meselelerin peşine düşer.

Saliha, nihayet Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak delili bulur. Aliye, Stefano ile kavuşacağını düşünürken Fatma’nın tuzağına düşer. Fatma kardeşini korumaya çalışırken aşkını kaybetme noktasına gelir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı

Çok güzel tarihten ibret alınması gereken bir dizi , halkı ve yakınları tarafından yalnız birakılıp ihanete uğramış bir padişah , iyi analiz edersek eğer halkın vurdumduymazlığı tam işlenmemiş , Allah cc cahil bir topluluğu hidayet etmez misali , bu başımıza gelenler biz halkın cahilliğinden ve vurdumduymazlığından ileri geliyor. Başımıza en iyi idareci gelsede halk kendi menfaatini gözetirse sonuç malum
  • Yanıtla
Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti
Gündem

Muğla'dan kahreden haber: 5 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobil çarptı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'
Gündem

CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'a rozet takmasına CHP Eski Manisa Milletvekili Ş..
Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi
Gündem

Ankara Valiliği'nden flaş karar! Zorunlu hale getirildi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulama..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay