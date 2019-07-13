Payas Spor 6 futbolcu ile prensipte anlaştı Spor Toto 3.

Spor Toto 3. Lig 2. Grubunda mücadele eden Payas Spor, yeni sezon öncesi transfere hız verdi. Payas Spor’un prensipte anlaştığı 6 futbolcu ile sözleşmeler 18 Temmuz’da Bolu Termal otelindeki Kampında atılacak.

Mavi Beyazlı ekip Payas Spor’un kulüp Başkanı Mehmet Arslan yaptığı açıklamada, "Teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda Şile Yıldız Spor’dan stoper Zafer Aydoğdu, Soma Spor’dan orta saha Agah Oktay Yılmaz, Kayseri Spor’dan stoper Uğurcan Gülay, Samsun Atakum Belediye Spor’dan stoper Atamet Yavuz, Kasımpaşa Spor’dan sol bek Mehmet Can Hızarcı ile anlaşma sağladık. Prensipte anlaştığımız futbolcularla resmi sözleşmeyi 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu Termal otelinde yapacağımız kamp esnasında atacağız" dedi.

Bu arada Payas Spor’un ikinci etap kamp çalışmaları 1-10 Ağustos tarihleri arasında Afyon Karahisar Korel otelinde yapılacak.

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