Paulo Dybala'ya sürpriz talip!
Gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Atletico Madrid, Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon La Liga'da şampiyonluk yarışından çok uzakta kalan Atletico Madrid gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi.
HEDEF BELİRLENDİ
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Atletico Madrid, Roma'nın yıldız oyuncusu Paulo Dybala için harekete geçti.
Haberin detaylarında İspanyol devinin bu transfere yönelmesinin en büyük sebebinin 12 milyon euroluk serbest kalma maddesinden olduğu söylendi.
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Paulo Dybala'nın bu teklife sıcak bakıp bakmadığı ise belirtilmedi.
37 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Roma formasıyla 37 resmi maça çıkan Paulo Dybala bu karşılaşmalarda 16 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.