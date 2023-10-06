Paul Pogba’ya bir kötü haber daha! Futboldan men cezası alabilir.
Fransız yıldızın, 20 Ağustos'ta yapılan doping testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişme sonrası İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi yıldız futbolcuyu geçici olarak futboldan men etmişti.
2-4 YIL CEZA ALABİLİR
Sky'da yer alan habere göre, Pogba'nın 6 Ekim'de (bugün) yapılan ikinci doping testi de pozitif çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, futboldan 2-4 yıl arası men cezası alabilir.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Juventus, Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshedebilir. İtalyan ekibi ayrıca, Pogba'nın maaşını ödemeyi durdurup ona asgari bir maaş (39 bin euro) verebilir.