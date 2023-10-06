  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hepimizin takdirini topladı: O bir kahraman

Motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! Yasakla ilgili yeni karar duyuruldu

Uyurken bunu çorabınızın içerisine koyun, bu dertleri unutun! Meğer nelere nelere iyi geliyormuş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Gezi’ye halk direnişi diyen Rıza Türmen 6-7 Ekim’e ne der?

MNG Kargo o ülkeye satıldı! Yeni sahipleri tüm Türkiye'yi şaşırtacak

ABD bunun hesabını vermek zorunda: Destici: SİHA'mızı ABD uçakları düşürdü

Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Altın adeta çakıldı! Alacaklar, satacaklar dikkat...Uzman isim '400 lira birden olacak' diyerek duyurdu

Yeniden Refah Partisi: 'Kadınları korumak için ithal yasaya ihtiyaç yok!'

Elinde gram ve çeyrek bulunanlar dikkat! Bu seviyelerden altın alınır mı satılır mı?
Spor Paul Pogba’ya bir kötü haber daha! Futboldan men cezası alabilir.
Spor

Paul Pogba’ya bir kötü haber daha! Futboldan men cezası alabilir.

Yeniakit Publisher
2023-10-06 21:24:00 -
Paul Pogba’ya bir kötü haber daha! Futboldan men cezası alabilir.

Fransız yıldızın, 20 Ağustos'ta yapılan doping testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişme sonrası İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi yıldız futbolcuyu geçici olarak futboldan men etmişti.

2-4 YIL CEZA ALABİLİR

 

Sky'da yer alan habere göre, Pogba'nın 6 Ekim'de (bugün) yapılan ikinci doping testi de pozitif çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, futboldan 2-4 yıl arası men cezası alabilir.

 

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Juventus, Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshedebilir. İtalyan ekibi ayrıca, Pogba'nın maaşını ödemeyi durdurup ona asgari bir maaş (39 bin euro) verebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23