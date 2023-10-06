Paul Pogba’ya bir kötü haber daha! Futboldan men cezası alabilir.

2-4 YIL CEZA ALABİLİR

Sky'da yer alan habere göre, Pogba'nın 6 Ekim'de (bugün) yapılan ikinci doping testi de pozitif çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, futboldan 2-4 yıl arası men cezası alabilir.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

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Juventus, Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshedebilir. İtalyan ekibi ayrıca, Pogba'nın maaşını ödemeyi durdurup ona asgari bir maaş (39 bin euro) verebilir.