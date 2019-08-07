PAÜ’de tedavi gören minikler hediyeler ile sevindi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Kliniğinde tedavi gören çocuklar hayırsever bir çift tarafından hediyeler ile sevindirildi.

PAÜ Hastanesi Çocuk Hastalıkları katında daha önce tedavi gören Şevval Albayrak’ın ailesi Engin-İlknur Albayrak çifti yaptıkları amigurumi(tığla yapılan örgü) bebek hediye ederek bez bebeklerleçocuk nefrolojive romatoloji katında yatan çocuklara moral verdiler.

İyi işlere gönül verince, iyiliklerin artarak geri döndüğünü söyleyen çift, hastanede çocuk olmanın çok zor olduğunu anımsatarak, “Bununda yanında o çocukla ilgilenmek daha da zor bize göre. İşte o zorluğa bir şekilde göğüs geren aileler çocuklarından daha çok seviniyor, daha çok umutlanıyor. Bunu onlarla yaşamak, hissetmek, küçücük şeylerle de olsa gülümsemelerini sağlamak paha biçilemez” ifadelerine yer verdiler.

Hediyelerin verilmesi sırasında hastaları ile sohbet eden Çocuk Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise, bu tür etkinliklerin yatan çocuk hastalarımıza çok iyi geldiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.