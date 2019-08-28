PAÜ dünyaca ünlü piyano uzmanını ağırladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) dünyaca ünlü İngiliz Müzisyen ve Piyano Uzmanı Robert Mantle’ı Denizli’de ağırladı.

Dünyaca ünlü piyanistlerin akortçusu olarak tanınan sanatçı, Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi piyano öğrencileri ile deneyimlerini paylaşırken uzmanı olduğu piyano akort teknikleri hakkında bilgi verdi.

Sanatçı Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan ve iş insanı Hasan Kasapoğlu tarafından Pamukkale Üniversitesi’ne bağışlanan Steinway & Sons Grand ‘D’ piyanosunun da bakımlarını gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü birçok piyano sanatçısının konser akortlarını gerçekleştirmiş ve dünya turnelerinde yer alan Robert Mantle, ilk kez geldiği Pamukkale Üniversitesi’ni çok sevdiğini belirtti. Ziyaretinin sonunda Mantle, başta Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.