SON DAKİKA
Patronu 8 milyon 500 bin lira dolandıran çalışan tutuklandı
Gündem

Patronu 8 milyon 500 bin lira dolandıran çalışan tutuklandı

Giriş Tarihi:
Patronu 8 milyon 500 bin lira dolandıran çalışan tutuklandı

Antalya'da sipariş sorumlusu olarak çalıştığı işletmede 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslim ederek faturalarda usulsüzlük yapan ve işyerini 8 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen çalışan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da iş yeri sahibi M.Y., yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini 8 milyon 500 bin lira dolandırdığını belirterek karakola gitti. M.Y.'nin şikayeti sonrası uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, şüpheli B.G. isimli şahsın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

