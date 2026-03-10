Patronu 8 milyon 500 bin lira dolandıran çalışan tutuklandı

Antalya'da iş yeri sahibi M.Y., yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini 8 milyon 500 bin lira dolandırdığını belirterek karakola gitti. M.Y.'nin şikayeti sonrası uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, şüpheli B.G. isimli şahsın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.