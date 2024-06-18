“Patronlarına diyet mi ödüyorsun” Ekrem! Milyonların sesi olan kitapçıyı kapattı

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CHP’li Ekrem İmamoğlu, 2019’da göreve geldikten sonra Türk – İslam karşıtı ne kadar uygulama varsa hepsine imza attı!.. Avrupa’dan aldığı destekle başta Almanya ve İngiltere’ye giden, mazbatasını alır almaz ilk iş olarak İBB TV’nin logosunu LGBT renkleriyle değiştiren, açtığı kreşlerde eşcinsellik propagandası yaptırıp küçücük çocukların aklına sapkın ideolojileri yerleştiren, düzenlediği ahlaka mugayir konserlerle adeta Müslüman Türk toplum yapısına savaş açan ve 7 Ekim’den sonra da Hamas’ı terör örgütü olarak lanse edip İsrail’in menfaatini gözetecek açıklamalar yapan İmamoğlu, yine büyük bir skandalla gündeme geldi.

İmamoğlu, milyonlarca sağ duyulu insanın sesi olan Rağmen Sahaf isimli kitapçı dükkanını kapattı.

Kontrat yenilenmedi

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dükkanına “Yahudiler giremez” yazısı asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.



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Büyük destek görmüştü

Siyonistler sürekli “Yahudilik ile Siyonizm birdir” diyerek, soykırıma karşı çıkan milyonlarca insanı anti semitik olmakla itham ediyordu. Sosyal medyada da algı çalışmalarına hız veren İsrail ve destekçilerinin, İsrail karşıtlığını Yahudi karşıtlığı olarak lanse etmesi nedeniyle insanlar, “Yahudiliğe” karşı tepki gösteriyor iması yapılıyordu.

Bu yüzden Beyoğlu’ndaki sahaf dükkanının girişine de, “Yahudiler giremez” tabelası asılmıştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede viral olan tabela, yalnızca Türkiye’de değil dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu.

İsrail’in terör politikasına karşı duran tüm sağduyulu insanlar, söz konusu ifadelere destek olmuştu. Hatta Amerika’da dahi aynı tabelayı yaptırıp dükkanına astıran insanlar fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Ekrem’in derdi ne?

Başından beri batının yakın takibinde olan ve “işbirliği” mesajı vererek “patronlarını” memnun etmeye çalışan İmamoğlu, CNN International’e verdiği röportajda, Hamas’ın “terör örgütü” olduğunu savunmuştu. İmamoğlu, “Hamas tabii ki bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail'de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür” demişti.

Bu skandal sözleri gündemdeyken İmamoğlu’nun Rağmen Sahaf’ın dükkanını kapattırması, “Ekrem’in derdi ne?” yorumlarına neden oldu. Bazı vatandaşlar, “İmamoğlu kime diyet ödüyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.