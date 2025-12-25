  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uraloğlu paylaştı! İşte düşen jet ile kurulan son temas ve dakika dakika yaşananlar!

Havacılıkta tarihi an: ABD’de uçak pilotsuz iniş yaptı

Bebek katillerinin hükümeti çatırdıyor! Teröristbaşından erken seçim talimatı

Silivri’ye gittiği kadar Meclis’e gitmiyor! Özgür Özel ikinci evine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

MASAK Raporunda "Maybach" Bilmecesi: Rezan Epözdemir'in şüpheli trafik deşifre oldu!

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin kanı elinde olanların hadsizliği teneke tıngırtısıdır!

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Ağzı bozuk Ümit beraat etti
Dünya Patrik, Irak'ı karıştırdı! İsrail çağrısı tepki çekti
Dünya

Patrik, Irak'ı karıştırdı! İsrail çağrısı tepki çekti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Patrik, Irak'ı karıştırdı! İsrail çağrısı tepki çekti

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako’nun İsrail ile normalleşme çağrısı, ülkede sert tepkilere yol açtı.

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısı tartışmaya neden oldu.

Sako, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hazır bulunduğu Noel etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail ile normalleşmenin Irak'tan başlaması gerektiğini savundu.

Kürsüye çıkan Başbakan Sudani ise, Sako'nun sözlerine tepki göstererek, "Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." dedi.

Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr da, Keldani Kilisesi Patriği'nin sözlerine tepki göstererek, "Normalleşme Irak yasalarına göre suçtur ve cezai yaptırıma tabidir. Kim olursa olsun, normalleşmeyi teşvik eden ya da talep eden herkes cezadan muaf değildir." ifadelerini kullandı.

Iraklı milletvekili Mustafa Sened ise Sako hakkında mahkemede davacı olacağını söyledi.

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"
Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

Dünya

Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

'İsrail’in "8. Cephe"si Kime Karşı?'
'İsrail’in “8. Cephe”si Kime Karşı?'

Aktüel

'İsrail’in “8. Cephe”si Kime Karşı?'

Skandal tasarı: İsrail meclisi karıştı! milletvekilleri protesto etti, belgeleri yırttı!
Skandal tasarı: İsrail meclisi karıştı! milletvekilleri protesto etti, belgeleri yırttı!

Dünya

Skandal tasarı: İsrail meclisi karıştı! milletvekilleri protesto etti, belgeleri yırttı!

Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi
Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi

Dünya

Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23