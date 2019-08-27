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Patozcular bu yıl mutlu

Her yıl ortalama 1 ay kadar gece-gündüz çalışan ve diğer günlerde farklı işlerle uğraşan patozcular için yoğun mesai devam ediyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:17
Patozcular bu yıl mutlu

Her yıl ortalama 1 ay kadar gece-gündüz çalışan ve diğer günlerde farklı işlerle uğraşan patozcular için yoğun mesai devam ediyor.


Geçen yıl yaklaşık 250 TL olan patozun saatlik çalışma ücreti, bu yıl 270 ile 300 TL arası olarak belirlendi. Bahçelerde toplanan fındıklar harmanlara geldikten sonra patoza verilerek fındıklar ayıklanmaya başladı. Üreticilerin en büyük icat olarak gördükleri fındık patozları yılda 1 ay çalışıyor ve fındık ayı döneminde yoğun oluyorlar.


Kimileri traktörlerinin kimisi ise kamyonlarının arkasına yerleştirdikleri patozlarla bu ayda üreticilere hizmet veren patozcular fiyatların geçen yıla oranla çok fazla yükselmediğini işlerinin bu dönemde iyi olduğunu söylediler.


Yıllardır patozculuk yaptığını söyleyen Ali Kır, “Bu seneki fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yüksek. Lastik, mazot, yağ gibi bütün ürünlere zam geldiği için patoz fiyatları da zamlandı. Bu sene 270 TL olarak belirledik. Bundan aşağısı da zaten kurtarmıyor. Dakika ile çalışıyoruz ve sezon başladıktan sonra işlerimiz açıldı. Harmandan harmana giderek geceli gündüzlü çalışıyoruz. 1 ay işimiz oluyor ve bu dönemde yoğun mesai harcıyoruz. Bu yıl fındık rekoltesi bana göre iyi çünkü her yıl gittiğimiz kişilerin fındıklarında fazlalık dikkat çekiyor. Allah’ım tüm üreticilerimize daha çok versin. Toplaması, harmana getirilmesi, kurutulması çok zor. Patozculuk dönemi bittiğinde traktörlerimizle taşımacılık veya başka işler gelirse o işleri yapıyoruz” dedi.


Bahçeden hasat ettikleri fındığı birkaç gün önce harmana getirdiklerini Üretici İbrahim Ekiz ise, "Ürünümüz kuruyarak patoza verilme seviyesine geldi. Biz de kuruyan çotanakları imece usulü patoza veriyoruz. Ailece çalışarak fındığımız ayıklanıyor ve harmanlarımızda son kurutma işlemlerini yapacağız. Bahçelerdeki fındığımız bitti ve artık kuruttuktan sonra pazara indireceğiz. Fiyatlar bizleri memnun ediyor. Fındık bizim ana geçim kaynağımız ve mahsulümüze gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:17
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