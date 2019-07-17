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Patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019 YÖK atlas

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki patoloji taban puanları 2019, Paramedik (patoloji) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019, patoloji bölümü puanları 4 yıllık, patoloji laboratuvar teknikleri taban puanları 2019 TYT.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
Patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019 YÖK atlas

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki patoloji taban puanları 2019, Paramedik (patoloji) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019, patoloji bölümü puanları 4 yıllık, patoloji laboratuvar teknikleri taban puanları 2019 TYT.

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Paramedik (ATT) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri

Sınıf öğretmenliği taban puanları 2019 YÖK atlas

Psikoloji taban puanları 2019 YÖK atlas tercih robotu

Hukuk taban puanları 2019 YÖK atlas

Mühendislik taban puanları 2019 YÖK atlas

YÖK atlas tercih robotu lisans taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları 2019 YÖK atlas

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas başarı sıralaması

Ayvansaray Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

Beykoz Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Demokrasi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Giresun lise taban puanları 2019 Giresun lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2019 İTÜ kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları 2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Kayseri üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas Kayseri üniversitesi taban puanları ve sıralamaları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas

İTÜ taban puanları 2019 İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas

Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Yaşar Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2019 Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları 2019 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları 2019 Alparslan Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Kafkas Üniversitesi taban puanları 2019 Kars Kafkas Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Tarsus Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas tercih

Sinop Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas başarı sıralaması

Siirt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019 Konya Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Uşak Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Turgut Özal Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Kırklareli Üniversitesi taban puanları 2019 Kırklareli Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
  1. Patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019
  2. radyoterapi bölümü 4 yıllık
  3. patoloji taban puanları 4 yıllık
  4. tıbbi laboratuvar puanları
  5. yaşlı bakımı taban puanları 2018 2019
  6. ösym sosyal hizmetler taban puanları
  7. tıbbi sekreterlik taban puanları 2018 2019
  8. patoloji taban puanları ve başarı sıralaması
  9. patoloji taban puanları 2019
  10. patoloji taban puanları tus
  11. patoloji bölümü puanları 4 yıllık
  12. patoloji laboratuvar teknikleri taban puanları 2018
  13. patoloji taban puanları 2018
  14. radyoloji taban puanları
  15. radyoterapi taban puanları

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