Patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019 YÖK atlas
YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki patoloji taban puanları 2019, Paramedik (patoloji) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019, patoloji bölümü puanları 4 yıllık, patoloji laboratuvar teknikleri taban puanları 2019 TYT.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:03
YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki patoloji taban puanları 2019, Paramedik (patoloji) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019, patoloji bölümü puanları 4 yıllık, patoloji laboratuvar teknikleri taban puanları 2019 TYT.
Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019
Paramedik (ATT) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri
Sınıf öğretmenliği taban puanları 2019 YÖK atlas
Psikoloji taban puanları 2019 YÖK atlas tercih robotu
Hukuk taban puanları 2019 YÖK atlas
Mühendislik taban puanları 2019 YÖK atlas
YÖK atlas tercih robotu lisans taban puanları 2019
Mühendislik taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları 2019 YÖK atlas
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019
İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019
Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas başarı sıralaması
Ayvansaray Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019
Beykoz Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019
İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Demokrasi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Giresun lise taban puanları 2019 Giresun lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul
İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2019 İTÜ kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları 2019 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Kayseri üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas Kayseri üniversitesi taban puanları ve sıralamaları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas
İTÜ taban puanları 2019 İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas
Yaşar Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Yaşar Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Yakın Doğu Üniversitesi taban puanları 2019 Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
ODTÜ taban puanları 2019 Orta Doğu Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları 2019 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları 2019 Alparslan Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Kafkas Üniversitesi taban puanları 2019 Kars Kafkas Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
İstanbul Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
Tarsus Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas tercih
Sinop Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas başarı sıralaması
Siirt Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
Konya Teknik Üniversitesi taban puanları 2019 Konya Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
Uşak Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
Turgut Özal Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
Kırklareli Üniversitesi taban puanları 2019 Kırklareli Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas
YORUM YAZ