Patlıcandan tatlı mı olur demeyin! Deneyenler patlıcanı tanımayacak!

Bu tarifi bir kere denedikten sonra, bir daha vazgeçemeyeceksiniz..

İçerisindeki patlıcanların tadı asla size gelmiyor ve rahatsız etmiyor. Çok hoş bir dokusu olan patlıcanlar kremelarıyla taçlanıyor. Ceviz, çikolata ve dilediğiniz her şekilde süsleyebileceğiniz çok ama çok hafif bir tatlı..

Malzemler

3 adet patlıcan

2 litre su

Böğürtlen marmelatı

Şerbeti için;

1litre su

1 kg şeker

Kreması için;

1,5 çay bardağı un

1,5 çay bardağı nişasta

1,5 su bardağı şeker

1,5 litre süt

vanilya

toz kremşanti

Yapılışı

Patlıcanları yıkayıp kabuklarını soyun. Patlıcanları küp küp doğrayın. Ardından iki litrelik suda, acısının çıkması için kaynatın. Patlıcanlar çok salmadan, yumuşayınca çıkarın. (Patlıcanlar çekirdekliyse, önce içini oyup, ardından kesin.)

Şker ve suyu tenceeye alıp patlıcanları içine atın ve rengi değişene kadar kaynatın.

Kreması için; un, nişasta, pirinç unu, şeker ve sütü bir tencereye alın. Kaynadıktan sonra altını kısarak üzerine vanilyayı ekleyip 5 dakika sonra ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Soğuyan kremayı dolapta bekletin ve toz kremşantiyi olduğu gibi ilave edin. İyice çırpın.

Bir kalıp içerisine önce kremşanti, marmelat ve ardından da patlıcanları doldurun. Üzerini de kremayla kapatıp buzlukta dinlendirin.

15 - 20 dakika sonra kalıptan çıkarıp servis edin.

- Kalıpla uğraşamam diyenler için;

Borcamın tabanına patlıcanları, üzerine de kremşantiyi sererek dinlendirip, pasta gibi keserek de servis edebilirler.

Şimdiden afiyet olsun...