Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan suyuyla kilo vermek mümkün mü?

Sıcacık günlerde içimizi serinletecek içeceklere kolay kolay 'hayır' demeyiz. Böyle anlarda gazlı, bol şekerli içecekler yerine tamamen doğal içecekler tercih etmek son derece önemli. Bu doğal içecekler aynı zamanda bedenimiz için faydalıysa; o zaman bizden mutlusu olmaz. Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan patlıcan suyu da böyle bir içecek. Lezzet konusunda tek başına şahane olmasa da vücudumuza sağladıkları gerçekten inanılmaz...

Patlıcan suyunun faydaları nelerdir?

Japonya'da yapılan bir bilimsel çalışmaya göre patlıcan suyu tripsin bakımından son derece zengin. Bu bileşiğin ise bazı kanser hücrelerini nötralize ettiği biliniyor.

Kalp dostu

Antioksidanlar yönünden zengin olan patlıcan suyu kalp krizi geçirme ihtimalini bir hayli azaltıyor.

Diyabeti önlüyor

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde patlıcan suyu tip 2 diyabet riskini bir hayli azaltıyor.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Yapılan çalışmalar patlıcan suyunun kötü kolesterolü düşürdüğünü kanıtlamıştır.

Beyin gelişimi için önemli

Patlıcan suyu içerisindeki vitamin ve minareller bakımından beyin gelişimi için son derece yararlı. Patlıcan suyunu çocuklarınıza bu nedenle gönül rahatlığıyla içirebilirsiniz.

Sakinleştiriyor

Patlıcan suyu sinirlerinizin sakinleşmesi için harika bir içecek.

Patlıcan suyu zayıflatıyor

Düzenli olarak tüketilen patlıcan suyu metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakmanıza yardımcı olan patlıcan suyu aynı zamanda içerdiği lifler nedeniyle daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

Patlıcan suyu nasıl yapılır?

Patlıcan suyu tek başına tüketildiğinde tadı nedeniyle sizi bir hayli zorlayabilir. Bu nedenle patlıcan suyunu hem daha lezzetli hem de şifalı hale getirmek tamamen sizin elinizde.

Malzemeler

1 adet büyük boy patlıcan

2 adet yeşil elma

1 adet kereviz sapı

2 adet havuç

Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. İşte, patlıcan suyunuz hazır. Arzu ederseniz tatlandırmak için bal ve tarçın kullanabilirsiniz.