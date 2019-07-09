Patlıcan sarma | Özel reçeteli bu tarifi kaçırmayın! Patlıcan severlerin mest olacağı bir tarifle karşınızdayım...

Tarif deftrinizin baş köşesini hak eden bu naif lezzete kulak verin. Görüntüsü ve kezzetiyle gönüllerde adeta taht kuracak... Malzemeler 2 büyük patlıcan

300 gr kıyma

1 soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

tuz, karabiber, kimyon, kekik

kaşar peyniri

2-3 domates Yapılışı Öncelikle kıyma, soğan, sarımsak, salça ve baharatları bir kap içerisinde 5 dakika kadar yoğurun. Bir kenarda patlıcanları uzun uzun kesin. Izgara usulü ya da yağ içerisinde hafifçe kızartın. Köfteleri top şeklinde bezeleyin ve pişme süresinin eşitlenmesi için köfteleri kızartın. Kızartılmış patlıcanların arasına birer tane köfte ve bir miktar kaşar peyniriyle sarıp fırın tepsisine koyun. 180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirin. Domatesleri rendeleyip yemeği fırından çıkararak dökün. Ardından renk alana kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun...

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