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Gıda Patlıcan salatası nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis zeytinyağlı patlıcan salatası tarifi:
Gıda

Patlıcan salatası nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis zeytinyağlı patlıcan salatası tarifi:

Hem akşam yemeğine hem de gün menüsü için bir salata tarifi arayanlar ‘Patlıcan salatası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Köz patlıcan salatası nasıl yapılır? Patlıcan salatası için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-09-30 23:21:00 -
Patlıcan salatası nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis zeytinyağlı patlıcan salatası tarifi:

Yemeğiyle, böreğiyle ayrı bir lezzete sahip olan patlıcan ile şahane salatalar hazırlamanız mümkün. Peki, patlıcan salata için hangi malzemeler gerekli?

Tam ölçülü nefis zeytinyağlı patlıcan salatası tarifi:

Malzemeler:

  • 5 adet patlıcan
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • 1-2 diş sarımsak
  • Limon
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Patlıcan salatası nasıl yapılır?

Salatasını hazırlamak için öncelikle patlıcanları fırında közlemeniz gerekiyor.

Közlenen patlıcanları soyup doğrayın.

Ardından soğan, sarımsak ve domatesi de doğrayın.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Salatayı servis ederken tabağı maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

 Afiyet olsun.

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