Patlıcan nasıl kurutulur? Fırında patlıcan kurur mu?

Kışın yaklaşmasıyla birlikte derin dondurucuya sebze-meyve depolama vakti de geliyor. Derin dondurucu yerine kurutma yöntemini tercih edenler, bu lezzetten vazgeçemeyenler içinse bu haberi derledik. Peki patlıcan nasıl kurutulur? Fırında patlıcan kurutulur mu? Kavurmalık patlıcan nasıl kurur? İşte detaylar...

Patlıcan kuruturken; dikkat edilmesi gereken patlıcanın taze, sağlam, parlak kabuklu ve düzgün şekilli olmasıdır. Eğri patlıcanlar yerine kurutmak için düz şekilli patlıcanları tercih etmelisiniz. Ayrıca patlıcanların orta boy olması da önemli. Dolmalık patlıcan kurutacaksanız da tombul, etli patlıcanları tercih etmeye çalışın. Çekirdeksiz bostan patlıcanlar kurutmak için çok uygundur.

Kuru patlıcan dolması | Patlıcan sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği lezzet

Patlıcanlarınızı kurutma işleminden önce bol suyla iyice yıkayın. Patlıcanların kurutulduğunda kararmalarını önlemek istiyorsanız, 1 saat kadar tuzlu suda bekletip siyah sularının çıkmasını sağlamanız yeterli olacaktır. Ardından ipe dizerek işleminizi sonlandırabilirsiniz. Fakat patlıcanları ipe dizerken aralarında boşluk bırakmaya çalışın. Çünkü kuruması gecikebilir, küf yapabilir ya da birbirine değen kısımları nemli kalabilir. Hava şartları ve ortama göre değişkenlik gösterebileceği gibi; ortalama 2-3 hafta gibi bir sürede kurur.

Açık havada kurutmak isteyenlerse önemli noktalardan birine dikkat ederek patlıcanları doğrudan güneş altında bırakmamaya özen göstermelidir. Gölgede kuruyan patlıcanlar daha beyaz olur.

Fırında patlıcan nasıl kurutulur?

Hava şartları ve iklim dolayısıyla açık ortamlarda kurutma yapamayan kişiler mutfaklarındaki fırından faydalanabilirler. Bunun için fırının ızgara telleri üzerine dizdiğiniz patlıcanları elinizi yakmayacak kadar ısıtılmış bir fırında 2-3 saat kadar bekletmeniz yeterli olacaktır.

Kurutulmuş patlıcanla dolmanın yanı sıra kızartma, kavurma gibi yemekler için de kullanabilirsiniz. Kızartmalık patlıcanları uzun ya da yuvarlak dilimler halinde kavurmalık patlıcanları ise kuşbaşı doğrayıp kurutabilirsiniz.

Dolmalık kurutma için ise patlıcanlarınızı ikiye böldükten sonra içlerini oyarak kurutmalısınız. Oyulan iç malzemeyi de yemeklik oalrak kurutabilir ya da buzdolabına koyabilirsiniz.

Kış için derin dondurucuya konulan yiyecekler ve tarifleri