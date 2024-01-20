Patlıcan nasıl kurutulur? Canan Karatay'dan öğrenin: yazık etmeyin, kalite bu gözden kaçıyor! Sırrı ortaya çıktı!

Yaz gelince "Patlıcan nasıl kurutulur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlanıyor. Her şeyin doğalını kendi evinde hazırlayan ya da alan Prof. Dr. Canan Karatay'dan patlıcan kurutmanın püf noktalarını bir araya getirdik. Patlıcanların küflenmemesi için nemli bir yerde kurutulmaması gerekiyor. İşte Karatay Mutfağı'ndan küflenmeden patlıcan kurutmanın adımları...

DOLMALIK PATLICAN KURUTMA MALZEMELER

3 kg patlıcan

İğne

İplik

PATLICAN NASIL KURUTULUR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patlıcanları güzelce yıkayın, baş kısımlarını kesin. İki parçaya bölün ve içlerini oyun.

İçi boşaltılmış patlıcanları bir iğne iplik yardımıyla ipe dizin ve gölge bir yerde kurutun.

Kuruduktan sonra patlıcanları nem almayan kuru bir yerde saklayın.

PATLICAN KURUTMANIN PÜF NOKTALARI

Patlıcan içlerini atmayın. Patlıcanları temizlerken, büyük bir kâseye bir miktar su koyun, içine 1 limonun suyunu ilave edin.

Oyduğunuz patlıcanların içini, kararmaması için limonlu suya atın. Daha sonra suyunu süzerek salatalarda ve mezelerde kullanabilirsiniz.