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Kadın - Aile Patlıcan nasıl kurutulur? Canan Karatay'dan öğrenin: yazık etmeyin, kalite bu gözden kaçıyor! Sırrı ortaya çıktı!
Kadın - Aile

Patlıcan nasıl kurutulur? Canan Karatay'dan öğrenin: yazık etmeyin, kalite bu gözden kaçıyor! Sırrı ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 22:50:00 - 2024-01-20 22:52:25
Patlıcan nasıl kurutulur? Canan Karatay'dan öğrenin: yazık etmeyin, kalite bu gözden kaçıyor! Sırrı ortaya çıktı!

Dolmalık patlıcanları kurutma zamanı yaklaşıyor. Birçok kişi patlıcan kuruturken küflendiğini görüyor. Peki, küflenmeden patlıcan nasıl kurutulur? Her sebzenin doğalını öneren Canan Karatay'ın patlıcan kurutma yöntemini sizler için derledik.

Yaz gelince "Patlıcan nasıl kurutulur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlanıyor. Her şeyin doğalını kendi evinde hazırlayan ya da alan Prof. Dr. Canan Karatay'dan patlıcan kurutmanın püf noktalarını bir araya getirdik. Patlıcanların küflenmemesi için nemli bir yerde kurutulmaması gerekiyor. İşte Karatay Mutfağı'ndan küflenmeden patlıcan kurutmanın adımları...

DOLMALIK PATLICAN KURUTMA MALZEMELER

3 kg patlıcan

İğne

İplik

PATLICAN NASIL KURUTULUR?
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Patlıcanları güzelce yıkayın, baş kısımlarını kesin. İki parçaya bölün ve içlerini oyun.

İçi boşaltılmış patlıcanları bir iğne iplik yardımıyla ipe dizin ve gölge bir yerde kurutun.

Kuruduktan sonra patlıcanları nem almayan kuru bir yerde saklayın.
PATLICAN KURUTMANIN PÜF NOKTALARI

Patlıcan içlerini atmayın. Patlıcanları temizlerken, büyük bir kâseye bir miktar su koyun, içine 1 limonun suyunu ilave edin.

Oyduğunuz patlıcanların içini, kararmaması için limonlu suya atın. Daha sonra suyunu süzerek salatalarda ve mezelerde kullanabilirsiniz.

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