Patlıcan musakka nasıl yapılır? Fırında patlıcan musakka tarifi malzemeleri

Patlıcan musakka toplumumuzda hemen hemen herkesin çok severek tükettiği lezzetlerden biridir. Patlıcan hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Mezesi, yemeği, salatası, turşusu her çeşidini yaparız. Bu tariflerden bir taneside patlıcan musakka yemeğidir. Peki, fırında patlıcan musakka nasıl yapılır? Patlıcan musakka için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan musakka yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? İşte fırında patlıcan musakka tarifi...

Malzemeler

– 4 tane patlıcan

– ½ kg kıyma

– 3 diş sarımsak

– Zeytinyağı

– 2 domates

– 1 soğan

– 2 kaşık domates salçası

– 2 bardak sıcak su

– Maydanoz

– Tuz

– Karabiber

– Pul biber

Patlıcan musakka nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve yuvarlak yuvarlak doğrayın. 20 dakika kadar tuzlu suyun içinde beklettiğiniz patlıcanları yanmaz tavada az yağ koyarak kızartın. Kızaran patlıcanları havlu kâğıda serin. Ardından geniş bir tencerede soğan ve sarımsağı kavurun. Küp küp doğranan domatesleri ve baharatları da ekleyin. Maydanozları da ekleyip yaklaşık 3 dakika sonra ocaktan alın. Bir borcama önce kızarttığınız patlıcanları ardından hazırladığınız içi harcını koyun. Bir kâsede hazırladığınız salçalı suyu da üzerine dökün. 180 derecede 30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.