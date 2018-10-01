THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Patlıcan mücveri nasıl yapılır?

Patlıcan mücveri yapmak için neler yapmak gerekir? Patlıcan mücveri nasıl yapılır?

01 Ekim 2018 Pazartesi 23:29
Patlıcan mücveri nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 adet büyük boy patlıcan

1 küçük kuru soğan

100 gr. beyaz peynir veya lor

1 adet yumurta

Bir tutam maydanoz

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Karabiber, kimyon, zerdeçal, kırmızı biber yeteri kadar tuz

Bulamak için: 1 yumurta ve galeta unu

Kızartmak için zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları rendeleyin (ya da küçük küçük doğrayın).

Üzerine tuz serpip karıştırın ve tel süzgecin içine bırakıp suyunu vermesini sağlayın.

Diğer tarafta soğanı, maydanozu  küçük doğrayın. Peyniri elinizle ufalayın.

Yumurta haricindeki diğer malzemeleri de ilave edin.

Patlıcanın suyunu elinizle sıkıp diğer malzemelere katıp karıştırın.

En son yumurtasını kırıp hafifçe çok sulandırmadan yoğurun.

Elinizle yumurta kadar parçalar alıp oval veya yuvarlak köfteler yapın.

Mücveri zamanınız varsa 15 dakika dolapta dinlendirin.

Mücveri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp orta ateşte arkalı önlü kızartın.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 23:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası ilk bütçe meclise sunuldu
    1. Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası..
    2. Yumurta kabuğu soymanın püf noktaları..
    3. Çocuklarda günlük su tüketimi ne kadar..
    4. Toz alerjisi nasıl geçer?
    5. Burun kanamasında ne zaman doktora..
    6. Bu durumlarda baş ağrınız sağlığınızı..
    7. Umman'dan tarihinin en büyük tatbikatı
    8. Patlıcan mücveri nasıl yapılır?
    9. Cezayir'den Arap ülkelerine yatırım..
    10. İspanya'da Katalanlar polisle çatışıyor!
    11. Kadınlar bu habere dikkat! Günde 11..
    12. Lucescu'ya Yasin Öztekin çağrısı: Hiç..
    13. Sular iyice ısındı! Çin ABD'li bakanın..
    14. Adana'da kaza:1 ölü, 2 yaralı
    15. Yeni Malatyaspor'un teknik patronu..
    16. Çin savaş gemileri, Güney Çin..
    17. İtalya'ya bütçe uyarısı: Endişelere..
    18. Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma..
    19. Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2..
    20. Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var