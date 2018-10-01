Patlıcan mücveri nasıl yapılır?
Patlıcan mücveri yapmak için neler yapmak gerekir? Patlıcan mücveri nasıl yapılır?01 Ekim 2018 Pazartesi 23:29
MALZEMELER
2 adet büyük boy patlıcan
1 küçük kuru soğan
100 gr. beyaz peynir veya lor
1 adet yumurta
Bir tutam maydanoz
1 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Karabiber, kimyon, zerdeçal, kırmızı biber yeteri kadar tuz
Bulamak için: 1 yumurta ve galeta unu
Kızartmak için zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları rendeleyin (ya da küçük küçük doğrayın).
Üzerine tuz serpip karıştırın ve tel süzgecin içine bırakıp suyunu vermesini sağlayın.
Diğer tarafta soğanı, maydanozu küçük doğrayın. Peyniri elinizle ufalayın.
Yumurta haricindeki diğer malzemeleri de ilave edin.
Patlıcanın suyunu elinizle sıkıp diğer malzemelere katıp karıştırın.
En son yumurtasını kırıp hafifçe çok sulandırmadan yoğurun.
Elinizle yumurta kadar parçalar alıp oval veya yuvarlak köfteler yapın.
Mücveri zamanınız varsa 15 dakika dolapta dinlendirin.
Mücveri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayıp orta ateşte arkalı önlü kızartın.
Afiyet olsun.
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