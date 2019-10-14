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Patlıcan gömme nasıl yapılır? Patlıcan gömme tarifi

Patlıcan hangi yemeğin içerisine girse o yemeğe ayrı bir lezzet katar. Klasik salatalardan sıkıldıysanız, hazırlayacağınız patlıcan gömme ile sofranıza farklı bir dokunuş yapabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Patlıcan gömme nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

14 Ekim 2019 Pazartesi 17:55
Patlıcan gömme nasıl yapılır? Patlıcan gömme tarifi

Patlıcan hangi yemeğin içerisine girse o yemeğe ayrı bir lezzet katar. Klasik salatalardan sıkıldıysanız, hazırlayacağınız patlıcan gömme ile sofranıza farklı bir dokunuş yapabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Patlıcan gömme nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Patlıcan gömme nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 adet bostan patlıcan
  • 1 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 4-5 dal taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 adet yeşil biber
  • Sıvıyağ
  • Tuz 

Patlıcan gömmenin patlıcan salatasından farkı; közlenme şeklidir.

Patlıcanı fırında, ocakta ya da ateşte közleyebilirsiniz. Ancak patlıcan gömme yapabilmek için patlıcanları köz içerisinde pişirmeniz gerekiyor. Şehir şartlarında patlıcanları mangal ateşinde bile közlemek güç olduğuna göre siz gömme için de fırın yöntemini tercih edebilirsiniz.

Patlıcanları közledikten sonra güzelce doğrayın.

Kalan malzemeleri de küçük küçük doğrayın.

Tüm malzemeleri karıştırın.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:55
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