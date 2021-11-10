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Kadın - Aile Patlıcan çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay patlıcan çorbası tarifi
Kadın - Aile

Patlıcan çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay patlıcan çorbası tarifi

Patlıcan sofraların demirbaşıdır ve yemeği, pilavı, böreği oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:18:08 - 2021-11-10 20:18:07
Patlıcan çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay patlıcan çorbası tarifi

Patlıcan çorbası neden olmasın peki? Sizin için nefis bir patlıcan çorbası tarifi paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 3adetpatlıcan
  • 2yemek kaşığıtereyağı
  • 1,5yemek kaşığıun
  • 1su bardağısüt
  • 5su bardağısu
  • 1tatlı kaşığıtuz
  • 1tatlı kaşığıiri çekilmiş karabiber
  • 1dişsarımsak
  • 1/8demetdereotu

Yapılışı

Patlıcanları közleyin. Tereyağını çorba tenceresinde eritin ve unu hafifçe kavurun. Közlenmiş patlıcanları küp küp doğrayın. Kavrulan unla beraber patlıcanları çevirin. Dövülmüş sarımsağı da ilave edin. Suyu yavaş yavaş ilave edin ve hafif kaynayınca sütü ilave edip karıştırın. Bir taşım kaynatın ve tuzu, karabiberi ilave edip dilerseniz incecik kıyılmış dereotlarıyla çorbanızı lezzetlendirin. İşte bu kadar. Afiyet olsun.

 

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