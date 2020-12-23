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Aktüel Patlayıcı yüklü traktörle eylem hazırlığında yakalanan teröristin ifadeleri hücre çökertti
Aktüel

Patlayıcı yüklü traktörle eylem hazırlığında yakalanan teröristin ifadeleri hücre çökertti

Suriye'nin Cerablus kentinde 150 kilogram C-4 patlayıcı yüklü traktörle eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, kasım ve aralık aylarında El Bab ve Resulayn'da çok sayıda kişinin öldüğü ve güvenlik güçlerinin şehit olduğu saldırıları organize eden grupta yer aldığı belirlendi - Teröristin ifadeleri doğrultusunda, terör örgütü PKK/YPG'nin aynı kentteki eylem hücresi çökertildi - Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki güven ortamını ve istikrarı zedelemek amacıyla eylem arayışlarını artıran PKK'nın kendi kontrolündeki bölgelerden gerçekleştirdiği patlayıcı sevkiyat zincirine ilişkin önemli bilgiler edinildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:29:17 -
Patlayıcı yüklü traktörle eylem hazırlığında yakalanan teröristin ifadeleri hücre çökertti

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Suriye'nin Cerablus kentinde 150 kilogram C-4 patlayıcı yüklü traktörle eylem için keşif yaparken yakalanan teröristin ifadeleri doğrultusunda, terör örgütü PKK'nın aynı kentteki eylem hücresi çökertildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yurt içinde eylem kabiliyetini yitiren, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde bomba yüklü araçlarla eylem arayışlarını artıran terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Şanlıurfa ve Gaziantep emniyet müdürlüklerinin çalışmaları sonucu büyük bir darbe daha indirildi.

Bir teröristin Cerablus’ta bomba yüklü araçla eylem amaçlı keşif çalışması yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu B.H.F yakalandı.

Yerini söylediği 150 kilogram C-4 patlayıcı yüklü traktör Taşatan bölgesinde bomba imha uzmanları tarafından imha edilen teröristin uzman ekiplerince gerçekleştirilen sorgusunda yeni bilgilere de ulaşıldı.

- Önemli bilgiler verdi

Teröristin, 24 Kasım'da El Bab'da meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği, 10 Aralık'ta Rasulayn’da bir kamyonet ile yol kontrol noktasında gerçekleştirilen ve 2 jandarma personeli ile 2 yerel polis Şurta personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personeli ile 2 Şurta personelinin yaralandığı saldırıyı organize eden grup içerisinde yer aldığı belirlendi.

İfadesinde terör örgütünün "Suriye Milli Ordusu kontrolünde bulunan alanlarda güven ortamını bozmak amacıyla güvenlik güçleri yanında sivilleri de hedef almaktan çekinmediğini" belirten teröristin, örgütün önümüzdeki günlerde planladığı saldırılara ilişkin de önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

Teröristin sorgusunda verdiği bilgiler ışığında çalışmalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri, terör örgütünün Cerablus'taki bir eylem hücresini çökertti.

Teröristin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda PKK/YPG'nin kendi kontrolündeki bölgelerden gerçekleştirdiği patlayıcı sevkiyat zincirine ilişkin önemli bilgiler edinildi. Son olayda patlayıcıyı Cerablus'a gönderen örgüt üyelerinin kimlik tespitlerinin de yapıldığı, yakalanmaları için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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