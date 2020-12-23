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Aktüel Patlayıcı kullanarak define arayan kişi 69 parça tarihi eserle yakalandı
Aktüel

Patlayıcı kullanarak define arayan kişi 69 parça tarihi eserle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:32:40 -
Patlayıcı kullanarak define arayan kişi 69 parça tarihi eserle yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta patlayıcı kullanarak define arayan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, patlayıcı madde kullanarak kırsal ve kayalık alanlarda define aradığı öğrenilen E.D'nin Doğukent Mahallesi'ndeki ikametine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, barut ile eski Roma ve Helenistik dönemine ait 31 tarihi eser ve çeşitli dönemlere ait 38 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen amonyum nitrat ile "ohh" yazdı.

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