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Yerel

Patlayan lastiği değiştirmek için girdiği otobüsün altından cansız bedeni çıktı

Konya'da otobüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen şoför, krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:12:00 -
Patlayan lastiği değiştirmek için girdiği otobüsün altından cansız bedeni çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde, aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan şoför, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Koyduğu taş faciaya neden oldu

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ankara'ya seyir halinde olan Halil Deveci (64) idaresindeki 63 KD 636 plakalı otobüsün ön lastiği, Kulu ilçesi Yazıçayır Mahallesi kavşağında patladı.

Aracı durdurup lastiği tamir etmeye çalışan Deveci, krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu otobüsün altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, yaptığı kontrollerde, Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Deveci'nin cenazesi, Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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