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Patlayan kozalak alevleri yükseltti! Tehlikenin boyutu böyle görüntülendi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon'da devam eden yangında patlayan kozalakların alevleri nasıl büyüttüğü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 19:35:00 - 2021-08-02 19:43:51

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon’da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale ediliyor. Yangın Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösteriyor.

Kozalak alevleri büyütüyor

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi.

"Her yer bir dakikada kül oldu” 

 

Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, “Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu.” dedi.

Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

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