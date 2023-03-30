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Gündem Patenli gençler lüks arabanın arkasına asılarak hayatlarını tehlikeye attı
Gündem

Patenli gençler lüks arabanın arkasına asılarak hayatlarını tehlikeye attı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 14:51:00 -

Batman'da paten yapan üç gencin trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına yansıdı. O anları görenlerin yüreği ağzına gelirken, gençler tehlikeli yolculukta canlarını hiçe saydı.

Batman'da dün akşam saatlerinde lüks otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli üç genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler, bu davranışlarıyla hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Faciaya davetiye çıkaran gençler, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen otomobilin uyarmasıyla bıraktı. Üç gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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