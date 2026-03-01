Patenle düşme iş kazası mıdır?

İşte İş güvenliği uzmanı Nasuh Boztepe'nin kaleme aldığı o yazı;

Değerli izleyiciler,

“Allah! Allah! Böyle iş kazası olur mu?” Diyeceksiniz.

Sizlere yapmış olduğum konuşmaların tamamı bizzat yaşanmış olaylardır. Konular veya konuşmalarım üzerine yorumlar yapabilirsiniz. Sualler sorabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde bir servis aracında iki ayrı kazaya rast geldim.

Otellerde genelde hızlı servis yapılması için bazı çalışanlar paten giyiyorlar. Bununla ilgili de paten hocası eğitimler veriyor. Enteresandır ki eğitim veren paten hocaları da düşüp kaza yapıyorlar. Bileğini veya elini kıran, doku rahatsızlığı oluşan olaylar olmuştur.

Bir otel servisine, çalışan personel, paten ile biniyor. Patenden dolayı araç içinde düşüyor. Yaralanıyor.

İnsan kaynakları müdürü beni aradı.

“Hocam, bu kazayı iş kazası olarak bildirecek miyiz?”

“Evet kızım, bildireceksiniz.”

Ancak burada kusurlu olan kazazededir. Daha önce de terlik ile servis arabasına binip, ayağı dönen kişiyi iş kazası olarak bildirmiştik. Servise patenle veya terlikle binilmemesi konusunda uyarımız var.

Yine geçtiğimiz ay farklı bir kaza olmuştu. Çalışan, merdiven basamağına basmadan, zıplayarak servis arabasından aşağıya atlıyor. Çalışanın ayağı burkuluyor. Doku zedelenmesi oluyor.

SGK mevzuatına göre bu kaza değil. Ancak bazı Yargıtay kararlarında bu durumlar, iş kazası olarak değerlendiriliyor.

Bir başka kazada, arabadaki personelimiz emniyet kemeri takmıyor. Araç kasise giriyor ve zıpladığı anda personelimizin başı yukarı çarpıyor ve çalışan yaralanıyor.

Servis araçlarında mutlaka emniyet kemeri takılmalıdır. Şoför telefonla konuşmamalıdır.

Her türlü kazada, önce işveren tedbir aldı mı? Sonra çalışan buna uydu mu?

Ona bakılır.

Kalın sağlıcakla.

Değerli izleyiciler.