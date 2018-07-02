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Patateste üretici fiyatı düşüşte

Patateste ülkenin önde gelen üretim bölgelerinden olan İzmir’in Ödemiş ilçesinde üretici fiyatları geçen hafta 50 kuruş gerileyerek 2 liraya indi. Fiyatın diğer bölgelerde yapılacak hasatla düşmeye devam etmesi ve normal seviyelere inmesi bekleniyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:16
Patateste üretici fiyatı düşüşte

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, yaptığı açıklamada, yıllık ortalama 950 bin ton patates üretimiyle ülke ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan ilçede geçen yıl fiyatların düşük olması nedeniyle üriticilerin ekim yapmadıklarını söyledi.

Bu yıl iklim şartlarının etkisiyle ortaya çıkan hastalıkların da üründe verim kaybına neden olduğunu anlatan Kocaağa, bu yüzden piyasaya arz yönünde beklenen desteği veremediklerini söyledi.

ÜRETİCİ FİYATI 2 TL

Kocaağa, sezona kilogramı 1,3 liradan başlayan patatesin fiyatının 2,5 liraya kadar çıktığını, markette ise 6-7 lira seviyelerine yükseldiğini ifade etti.

Patatesteki fiyat artışının ülke gündemine oturmasının ardından ithalat yapılabileceğinin açıkladığını hatırlatan Kocaağa, şöyle devam etti:

“Tabii hükümetimiz de haklı olarak denge unsuru olması açısından ithalatı düşünebilir ama geçen hafta 2,5 lira olan üretici fiyatı şu an 2 liraya geriledi. Fiyat düşüşünde ithalat açıklamalarının etkisi oldu, diğer bölgelerdeki hasatın gelmesiyle fiyat normal seviyeye inecek. Nevşehir, Niğde, Afyon Sandıklı, Bursa İnegöl, Konya, Kayseri gibi patates ambarı olan büyük arazilerde hasat 10-15 güne kadar başlayacak. Bu nedenle de ithalata gerek kalmaz diye düşünüyorum.”

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:16
  1. Niğde
  2. Nevşehir
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Bursa
  6. Afyon
  7. patates
  8. Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa

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