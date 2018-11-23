Patatesli pancake tarifi
Pazar kahvaltısına mis gibi bir tarif. İşte patatesli pancake tarifi…23 Kasım 2018 Cuma 21:35
MALZEMELER
1 adet beyaz soğan
1 adet büyük boy patates
1 dal taze soğan
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı kepekli un
1 paket kabartma tozu
2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz
TAVAYI YAĞLAMAK İÇİN
Zeytinyağı
SERVİS İÇİN
Yoğurt
YAPILIŞI
İki çorba kaşığı zeytinyağını tavaya alıp, kıyılmış soğanı karamelize olana dek kısık ateşte karıştırarak 15 dakika pişirin. Diğer taraftan patatesleri rendeleyip suyunu elinizle sıkın. Üzerine yumurta, kabartma tozu, kıyılmış soğan ve karamelize soğan ekleyip karıştırın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, zeytinyağı ile yağlanmış tavada 4 dakika pişirin. Diğer tarafını da çevirip aynı şekilde pişirin. Her seferinde tavayı zeytinyağı ile yağlayarak karışım bitene dek işleme devam edin. Arzunuza göre üzerlerine 1'er tatlı kaşığı yoğurt koyarak servis yapın.
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