Patatesli pancake tarifi

MALZEMELER

1 adet beyaz soğan

1 adet büyük boy patates

1 dal taze soğan

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı kepekli un

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı zeytinyağı, tuz

TAVAYI YAĞLAMAK İÇİN

Zeytinyağı

SERVİS İÇİN

Yoğurt

YAPILIŞI

İki çorba kaşığı zeytinyağını tavaya alıp, kıyılmış soğanı karamelize olana dek kısık ateşte karıştırarak 15 dakika pişirin. Diğer taraftan patatesleri rendeleyip suyunu elinizle sıkın. Üzerine yumurta, kabartma tozu, kıyılmış soğan ve karamelize soğan ekleyip karıştırın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, zeytinyağı ile yağlanmış tavada 4 dakika pişirin. Diğer tarafını da çevirip aynı şekilde pişirin. Her seferinde tavayı zeytinyağı ile yağlayarak karışım bitene dek işleme devam edin. Arzunuza göre üzerlerine 1'er tatlı kaşığı yoğurt koyarak servis yapın.