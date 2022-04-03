Patatesli bazlama tarifi nasıl yapılır? Bazlama yapmanın püf noktaları...

Ramazan iftar menüsü hazılayacak ev hanımların kolaylık olması açısından çok kolay ve bir o kadar da pratik yapımı kolay lezzeti de bir o kadar harika olan Patatesli bazlama tarifini sizler için derledik. İftarda çorbanın arkasında tavşan kanı sıcacık çay ile birlikte yumuşacık, tam da damak tadına uygun bir patatesli bazlama severler için ile çok harita bir menü hazırlamaya ne dersiniz. Peki Patatesli bazlama tarifi nasıl yapılır?

Patatesli bazlama tarifi için malzemeler neler?

Patatesli bazlama hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant kuru maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 5 su bardağı un

Patatesli bazlama içi için malzemeler:

5 adet haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz kırmızı biber

Patatesli bazlama tarifi nasıl yapılır?

Patatesli bazlama hamurunun için ilk önce 3 su bardağı unu derin bir kaba konur. Hamurun ortası maya konmak için derinleştirilir. Daha sonra maya, şeker ve tuz konur. Hamura açılan çukur kısmına süt, sıvı yağ ve su dökülür karıştırmaya başlanır. Azar azar un ilavesi edilerir ki hamur ele yapışmayacak kıvama gelir. Hamurdan portakaldan küçük, mandalinadan biraz daha büyük parçalar alınır ve top şekline getirilir.

Un serpilen tepsiye dizilir.

Üzeri temiz bir bezle örtülür 30-35 dk mayalanmaya bırakılır.

İçi için haşlanmış patatesler ezilir. Üzerine tuz ve toz biber eklenerek güzelce karıştırılır. Yuvarlanarak hazır edilir.

Bezeler avuç içi kadar açılıp içerisine hazırlanan patatesli harç yayılır.

Kapatılarak ters çevrilir.

Bu şekilde tüm bezeler hazırlanır.

Merdane yardımıyla patatesli bazlamalar pasta tabağı büyüklüğünde açılır.

Kısık ateşteki tavaya bırakılıp arkalı önlü güzelce pişirilir.

Bir tarafına tereyağı sürülür servis tabağına alınır.