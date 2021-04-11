  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?
Ekonomi

Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?

Ücretsiz patates soğan dağıtımı başvuru | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 81 ilde ihtiyaç sahibi ailelere patates ve soğan dağıtılacak. Ücretsiz patates soğan dağıtımlarının başlayıp başlamadığı ve kimlerin bu yardımdan faydalanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kim ücretsiz patates soğan alabilir? Kimlere ücretsiz patates soğan dağıtılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:33:00 -
Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere patates ve soğan dağıtımı yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar ücretsiz patates soğan yardımından nasıl faydalanabileceklerini araştırıyor. Peki, kime bedava patates soğan verilecek?

Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediğine işaret edilerek tüketimin azalmasının stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu belirtildi.

Bu durum karşısında çiftçinin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticilerden yemeklik patates ile kuru soğan alımı yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 81 il valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirildiği anımsatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına ramazan öncesi başlanmasıyla ilgili açıklamalarının kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

TMO'nun dün yemeklik patates, bugün ise kuru soğan alımlarına başladığı, bu alımlarda herhangi bir miktar sınırlamasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz dağıtılacaktır" ifadesi kullanıldı.

 

Oruç kazası gerektiren durumlar
Oruç kazası gerektiren durumlar

Oruç

Oruç kazası gerektiren durumlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar alacaklar bu tarihe dikkat!
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar bu tarihe dikkat!

Dolar ve altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken piyasalar için kritik tarih resmen belli oldu.
Dünyayı ayağa kaldıran kriz sonrası Türkiye'den müthiş hamle!
Otomotiv

Dünyayı ayağa kaldıran kriz sonrası Türkiye'den müthiş hamle!

Dünyadaki kriz sonrası TÜBİTAK 'yerli çip' için harekete geçti. Bu kapsamda Gebze’deki merkezde savunmanın yanı sıra yerli otoya da çip üret..
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya'dan, Türkiye'ye uçuş seferlerinin durdurulduğu iddiaları ile ilgili bir açıklamada bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay