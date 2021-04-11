Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere patates ve soğan dağıtımı yapılacağı belirtildi. Vatandaşlar ücretsiz patates soğan yardımından nasıl faydalanabileceklerini araştırıyor. Peki, kime bedava patates soğan verilecek?

Patates ve soğan ücretsiz dağıtımları ne zaman? Ücretsiz patates kuru soğan dağıtımı başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediğine işaret edilerek tüketimin azalmasının stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu belirtildi.

Bu durum karşısında çiftçinin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticilerden yemeklik patates ile kuru soğan alımı yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 81 il valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirildiği anımsatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına ramazan öncesi başlanmasıyla ilgili açıklamalarının kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

TMO'nun dün yemeklik patates, bugün ise kuru soğan alımlarına başladığı, bu alımlarda herhangi bir miktar sınırlamasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz dağıtılacaktır" ifadesi kullanıldı.