Patates ve peynirli siron nasıl yapılır?

Patates ve peynirli siron yöresel bir lezzettir. İşte kolay tarif

Patates ve peynirli siron

Malzemeler

3 adet yufka

2 su bardağı kaynar su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı yoğurt

İç harcı için;

4 adet orta boy patates

1 kase lor peyniri

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Öncelikle patatesleri küp küp dilimleyip haşlayın. Ardından patatesleri süzdükten sonra tereyağını ilave ederek ezin. Tuzu karabiberi ekleyerek karıştırmaya devam edin. En son da ince kıyılmış maydanozları ve peyniri ekleyerek ezmeden karıştırın. Yufkalarınızı ortadan ikiye ayırın. Geniş tarafına iç harcından koyup oklava ile çok sıkı olmayacak şekilde 3-4 parmak genişliğinde bir rulo yapın. Sonra bu ruloyu yine 3 parmak genişliğinde dilimlere ayırarak küçük yufka ruloları elde edin. Bunları kesik kısımları üste gelecek şekilde tepsiye dizin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız yufkalar biraz soğuduktan sonra, üzerine kaynar suyu serpiştirerek yumuşamasını sağlayın ve üzerini kapatın. Bu esnada tereyağını kızdırın. İçine salçayı, pul biber ve naneleri ekleyin. Sarımsaklı yoğurdu da hazırlayıp önce yoğurdu sironların üzerine gezdirin. Ardından sosunu gezdirin ve servis edin. Afiyet olsun.

Siron nedir?

Siron, kuru hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılır. Gümüşhane başta olmak üzere kurutulmuş hamurun sıcak su ile açılmasıyla yapılan, Gümüşhane başta olmak üzere Şebinkarahisar, Alucra ve Yusufeli'nde popüler olan bir yemektir. Gümüşhane iliyle özdeşleşen siron, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve 2018 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır.

Siron yemeği (kolay) nasıl yapılır?

Unu hamur yoğurma kabına alıp tuz ve azar azar su ekleyerek yoğurun. Yufkaları sacın üzerinde iki taraflı olarak pişirip bir kenara alın. Yufkaları birer birer rulo yaparak sarın ve ruloları 2'şer cm eninde kesin. Sarımsakları temizleyip ezin ve yoğurda ekleyin.