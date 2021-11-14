Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Kolay patates salatası tarifi

Patatesin her hali ayrı güzel. Patates salatası da bunlardan biri. Yapması da oldukça basit.

Patates salatası malzemeler:

4 tane patates

1 tane soğan

Sumak

Limon

Tuz

Kuru nane

1 tutam dereotu ya da maydanoz

Zeytinyağı

Yapılşı

İlk olarak patatesleri haşlayın, daha sonra patatesleri soğumaya bırakalım. Kabuklarını soyup küp şeklinde doğradığınız patatesleri, ince ince doğradığınız ve su ile yıkayıp ovduğunuz soğanları, ince ince doğradığınız maydanozu, kuru naneyi, sumağı, tuzu, limonu ve zeytinyağını bir kap içinde harmanlayın. Salatanız servise hazırdır. Afiyet olsun.