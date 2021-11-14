Patates salatası tarifi nasıl yapılır? Kolay patates salatası tarifi
Yeşilliklerin bir araya gelmesiyle lezzet katan bu tarifi mutlaka denenmelisiniz.
Patatesin her hali ayrı güzel. Patates salatası da bunlardan biri. Yapması da oldukça basit.
Patates salatası malzemeler:
4 tane patates
1 tane soğan
Sumak
Limon
Tuz
Kuru nane
1 tutam dereotu ya da maydanoz
Zeytinyağı
Yapılşı
İlk olarak patatesleri haşlayın, daha sonra patatesleri soğumaya bırakalım. Kabuklarını soyup küp şeklinde doğradığınız patatesleri, ince ince doğradığınız ve su ile yıkayıp ovduğunuz soğanları, ince ince doğradığınız maydanozu, kuru naneyi, sumağı, tuzu, limonu ve zeytinyağını bir kap içinde harmanlayın. Salatanız servise hazırdır. Afiyet olsun.