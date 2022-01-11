Patates oturtma tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Patates Oturtma Malzemeleri

3 adet iri patates

200 gr. kıyma

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 demet maydanoz

Patates oturtma nasıl yapılır?

1- Kıyma ve küp doğranmış soğanı yapışmaz tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavurmaya başlayın. Tuz ve karabiber ekleyin. Güzelce kavrulsun.

2- Kavrulan kıymalı harcı bir kaseye alın. Tavayı temizlemenize grek yok. O şekilde üzerine biraz yağ koyup üstüne halka olarak doğradığınız yarım cm kalınlığındaki patatesleri tek sıra helde dizin. Üstüne kıymalı harcın yarısını dökün. Kıymalı harcın üstüne bir sıra daha patates dizin üstüne geri kalan kıymalı harcı koyun. Bir kase çinde salçayı suda eritin. Tavaya salçalı suyu ekleyin. Tam yemek hizasında su olmalı. Kısık ateşte patatesler yumşayana kadar pişirin. Servis yaparken ince kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.

Etli Patates oturtma tarifi

Malzemeler

3 adet patates

2 adet domates

İsteğe bağlı et

Zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Su

Etli patates oturtma tarifi nasıl yapılır?

Evde malzeme bol iken yapılabilecek basit ve lezzetli bir yemek. Patatesleri yuvarlak kesiyoruz bi kapta suda bekletiyoruz. Bu arada tavada eti soğanla kavuruyoruz daha sonra domates ilave edip biraz kavuruyoruz. Bir kapta salçaları karıştırıp su ile biraz açıyoruz .Patatesleri karnıyarık tenceresine diliyoruz

üzerine et karışımı koyup tekrar patates ile kapatıyoruz. En son salça sosu döküp tuz ,baharat ilavesi yapıyoruz. Patates sınırına kadar su ilave ediyoruz. Tencereyi kapatıyoruz kaynayınca altımızı kısıp bekliyoruz patatesler yumuşayınca kapatıyoruz .