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Kadın - Aile Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi
Kadın - Aile

Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi

Patatesin sevilen hallerinden bir tanesi de patates köftesidir. Patates köftesi akşam yemekleri için güzel bir tercih. Peki, patates köftesi nasıl yapılır? Maydanozlu patates köftesi tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:00:00 -
Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi

Yumurta, patates, galete unu, salça, maydanoz ve çeşitli baharatlarla hazırlanan patates köftesi tarifini mutlaka deneyin. Patates köftesi tarifi ve yapılışı: Nefis ve lezzetli patates köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Patates köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 adet patates
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tuz
Kırmızıbiber, karabiber
Bir su bardağı galeta unu

İç Malzemesi İçin:

5- 6 adet haşlanmış yumurta

Patates Köftesinin Yapılışı:

İlk önce patateslerimizin kabuğunu soyduktan sonra haşlıyoruz.

Bir süzgeç yardımıyla patatesleri bir kaba alıp, ezici yardımıyla eziyoruz.

Daha sonra içine rendelenmiş ve suyu sıkılmış bir adet soğanı katıyoruz.

Sırasıyla 1 adet yumurta, maydanoz, kırmızıbiber ve karabiber ilave ederek karıştırıyoruz.

Bu karışıma, bir su bardağı galeta unu azar azar ilave ederek elimizde yoğuruyoruz.

Elde ettiğimiz karışım yumuşak olmalıdır, sert olursa dağılır.

Avucunuza büyük parça alarak yuvarlak şeklinde bastırıyoruz.

İçine 1 adet haşlanmış yumurta koyuyoruz ve patatesli harcımızı yumurtalar kapanacak şekilde yuvarlıyoruz.

Ayrı tabaklara 2 adet yumurta çırpılarak konulur. Diğer tabağa da galeta unu hazırlanır.

İçinde haşlanmış yumurta olan patates köftelerimizi önce yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulayarak, çok kızgın yağda her tarafı kızarana kadar pişiririz.

Afiyet olsun...

Püf Noktaları:

Patatesleri haşlayıp ezdikten sonra muhakkak soğumasını bekleyelim.

Galeta ununu patateslerin ısı miktarına göre azar azar ilave edin.

Patates köftesini kızartmadan önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

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