Patates kabuğu ile saçlardaki beyazlara son! Bakın nasıl bir tutamı bile kısa sürede durduruyor!

Saç beyazlamasının birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin başlıca nedenleri ise stres, dengesiz beslenme, vitamin eksikliği, alkol kullanımı ve yaşlanmadır. Vitamin eksiklikleri içeresinde özellikle B grubu vitaminleri saç beyazlamasını tetikleyen bir durumdur. Küçük önlemlerle saç beyazlamaları ertelenebilir. Saçlarda beyazlık olayı başladığında bunu eski hale döndürmek elbette ki imkânsızdır. Ancak kısmen de olsa durdurmak mümkün olan birşeydir. Bir kere kişi bir kan sayımı yaptırmakla vücudundaki eksik vitaminleri öğrenip buna göre hareket edebilir. Et ve balık tüketimi bu eksik vitaminler doğrultusunda alınması gereken yiyeceklerdir. Yoğurt, balık yağı, kabak çekirdeği beyazlamada etkili yiyeceklerdir. Patates kabuğu ile saçlardaki beyazlara son denildiğinde ilk başta belki kimse inanamaz ama deneyenler doğrultusunda alınan sonuçlar da çok dikkat çekicidir.

Bir kadın için saç beyazlığı büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Bütün kimyasal olmasına rağmen saç boyaları bu durumlarda kurtarıcıdır. Ancak emin olunan bir durum vardır ki patates kabuğu ile saçlardaki beyazlara son ağızdan ağıza dolaştıkça bu yöntemin nasıl yapıldığını bilmek tek ayrıntı haline gelmektedir.

Patatesle Saç Beyazlamaya Son Tarifi

3 ya da 4 patates iyice yıkanıp kabukları soyulduktan sonra yarım saate kadar kaynatılır. Bir yıkama suyu elde edilecektir. Soğuduktan sonra içine lavanta yağı ya da biberiye yağı da eklenerek bir fırça yardımı ile suyu saçlara uygulamak yeterlidir. Haftada 2 ya da 3 kez uygulamak çözüm getirecektir.

Saç beyazlamasında etkili olduğu bilinen patates kabuğu ile saçlardaki beyazlara son tekniği ile birlikte çörek otu yağı, sarımsaklı yoğurt etkili yiyeceklerdir. Özellikle sarımsaklı yoğurt tüketmekle çinko ve mineraller alımı saç beslemesi için ideal olduğu kanıtlanmıştır.

Her gün bir kase yoğurt yemek aslına bakılacak olursa bütün sağlık problemleri için birebirdir. Saç beyazlamasını durduracak öyle çok bitkisel çözümler vardır ki önemli olan bunları bilinçli olarak öğrenmek ve uygulamaktır. Saç bakımı kadın olsun erkek olsun önem verilmesi gereken bir nokta olduğu unutulmamalı ve bu konuda sitemizden bol bol faydalanılmalıdır.

İŞTE KAÇINMANIZ GEREKEN SAÇ BAKIM HATALARI

KURU SAÇA ŞAMPUAN UYGULAMAK

Saçları yıkarken en sık yapılan hatalardan biri kuru saça şampuan uygulamak. Şampuanı uygulamadan önce saçınızın tamamen suya ile ıslatılması gerekir.

Saçınız nemliyken şampuan daha iyi köpürür ve ayrıca saçı iyice yıkar. Kuru saça şampuan uygulamak sadece saç derisinde daha fazla kir birikmesine neden olur ve şampuanın kalıntılarından kurtulmak zorlaşır.

Bu nedenle, şampuanın daha iyi emilmesi için saçınızı iyice ıslattığınızdan ve en az 1-2 dakika beklettiğinizden emin olun.

ÇOK FAZLA ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ KULLANMAK

Saç yıkama söz konusu olduğunda doğru miktarda şampuan ve saç kremi kullanmak çok önemlidir.

Birçoğu, aşırı şampuan kullanmanın saçlarını ekstra temiz ve aşırı saç kremi kullanmanın saçları ekstra pürüzsüz hale getireceğine dair bir yanılgıya sahiptir.

Çok fazla şampuan saçın doğal nemini alarak saç dökülmesine ve saçların daha cansız görünmesine sebep olurç. Ayrıca çok fazla saç kremi kullanmak saçın yağlı görünmesine neden olabilir.

DUŞTAN ÖNCE SAÇLARI TARAMAMAK

Saç dökülmesini önlemek istiyorsanız, duştan önce saçlarınızı taramanız şarttır.

Dolaşan saçlarınızı zorla yıkamaya çalıştığınızda saçlar daha çabuk kırılır. Ancak, saçlarınızı duştan öne taradığınızda şampuanınız pürüzsüzce kayacak ve saç yıkama işlemi daha yumuşak olacaktır. Rahatlatıcı bir duşa girmeden önce saçınızı çözmek için bir saç fırçası kullanın.

SAÇINIZI HER GÜN YIKIYOR MUSUNUZ?

Saçınızı her gün temizlemek bilinenin aksine saç sağlığınızın zarar görmesine sebep olur.

Saçımız, saç için koruyucu bir bariyer görevi gören doğal yağlar içerir. Saçları kırılmaya ve saç dökülmesine karşı korur ve saçın parlaklığını bozulmadan muhafaza eder.

Her gün şampuan kullandığınızda, saçın kuru, donuk ve kıvırcık olmasına neden olan saçın doğal nemini yok etmiş olursunuz. En iyi sonuçlar için haftada bir veya iki kez hafif bir şampuan kullanarak saçlarınızı yıkayın.

SAÇ DERİSİNE FAZLA BASKI UYGULAMAK

Güçlü bir şekilde saç diplerini ovalayarak yıkamak saç köklerinin zarar görmesine sebep olur.

Saçınıza ve saç derinize karşı çok nazik olmanız gerekir, Aksi takdirde kırılmaya ve saç dökülmesine neden olur. Ayrıca, saç derisine şampuan kullanmayı deneyin. Şampuan kullanırken saç derinize parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapın.

SUYUN SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN!

Aşırı sıcak su kıl gövdesini anında mahvedebilir. Saç kırılmalarına ve saç dökülmesine neden olur.

Saça çok fazla ısı uyguladığınızda saç kurur. Ayrıca suyun doğrudan ısısı daha fazla saç dökülmesine neden olabileceğinden saç deriniz için iyi değildir.

Saçınızı yıkamak için daima ılık su kullandığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere saçınızı şampuanladığınızda bu basit ipuçlarını aklınızda bulundurun ve sağlıklı ve parlak saçlara sahip olun