Patates borani nasıl yapılır?
Patates boranisi damaklarınıza lezzet katacak.
Patates Borani tarifi
Malzemeler
- 1 adet iri soğan
- 2 adet haşlanmış iri patates
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 dolu çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Patates borani sosu için
- Sarımsak
- Yoğurt
- Salça
- Domates sosu
- Kıyılmış maydanoz
Yapılışı
Patatesleri haşladıktan sonra kabuklarını soyun. Tava da sıvı yağı ısıtarak yemeklik doğranan soğanları kavurun. Bir kapta patatesleri püre haline getirdikten sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Üzerine kavrulan soğanı da ilave ederek tekrar yoğurmaya devam edin. Harçla yoğrulan patatesleri yuvarlayıp servis tabağına dizin. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak üzerine dökün. Bir tavada tereyağı eriterek içine nane ve kırmızı toz biberi atın. Yoğurdun üzerine tereyağını da gezdirin. Son olarak maydanozları doğrayarak üzerine serpip servis edin. Afiyet olsun.
Boranı: yoğurtla hazırlanan bir aperitiftir.
Ispanak borani nasıl yapılır? Kolay tarif
Soğanı ve sarımsağı incecik doğrayıp yağda kavuralım. Ispanağı iyice yıkayıp bir parmak eninde doğrayıp sıcak suda 5 dk haşlayalım. Haşlanmış nohutu ve ıspanağı tenceremize ekleyelim, üzerini çok az geçecek miktarda su ekleyelim, kaynayınca tuzlu süzme yoğurdumuzu yemeğin suyuyla açarak yemeğimize ekleyelim.