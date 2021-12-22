Patates borani nasıl yapılır?

Patates Borani tarifi

Malzemeler

1 adet iri soğan

2 adet haşlanmış iri patates

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 dolu çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Patates borani sosu için

Sarımsak

Yoğurt

Salça

Domates sosu

Kıyılmış maydanoz

Yapılışı

Patatesleri haşladıktan sonra kabuklarını soyun. Tava da sıvı yağı ısıtarak yemeklik doğranan soğanları kavurun. Bir kapta patatesleri püre haline getirdikten sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Üzerine kavrulan soğanı da ilave ederek tekrar yoğurmaya devam edin. Harçla yoğrulan patatesleri yuvarlayıp servis tabağına dizin. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak üzerine dökün. Bir tavada tereyağı eriterek içine nane ve kırmızı toz biberi atın. Yoğurdun üzerine tereyağını da gezdirin. Son olarak maydanozları doğrayarak üzerine serpip servis edin. Afiyet olsun.

Boranı: yoğurtla hazırlanan bir aperitiftir.

Ispanak borani nasıl yapılır? Kolay tarif

Soğanı ve sarımsağı incecik doğrayıp yağda kavuralım. Ispanağı iyice yıkayıp bir parmak eninde doğrayıp sıcak suda 5 dk haşlayalım. Haşlanmış nohutu ve ıspanağı tenceremize ekleyelim, üzerini çok az geçecek miktarda su ekleyelim, kaynayınca tuzlu süzme yoğurdumuzu yemeğin suyuyla açarak yemeğimize ekleyelim.