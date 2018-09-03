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Pat Pat uçuruma yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

Alaplı ilçesinde “pat pat” diye tabir edilen tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:18
Pat Pat uçuruma yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

Alaplı-Yığılca Karayolu üzerinde seyir halinde olan pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metreden aşağıya yuvarlandı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Uçurumda mahsur kalan 2 yaralı Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 08:18
  1. zongulldak
  2. tarım aracı
  3. pat pat

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